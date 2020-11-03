По оперативным данным, в октябре 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,4 миллиона тонн, что на 20,9 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,3 процента и составил около 7,3 миллиарда тарифных тонн на километр. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил около 9,4 миллиарда тонн на километр (+0,9 процента).

В январе-октябре погружено более 31,1 миллиона тонн, что на 1,9 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

— нефти и нефтепродуктов – 13,4 миллиона тонн (+0,7 процента к январю-октябрю 2019 года);

— химикатов и соды – 2,9 миллиона тонн (-11,6 процента);

— зерна – 2,7 миллиона тонн (+82 процента);

— цемента – 2,3 миллиона тонн (+9,8 процента);

— химических и минеральных удобрений – два миллиона тонн (+7,8 процента);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 миллиона тонн (-5,2 процента);

— чёрных металлов – 1,6 миллиона тонн (+6,1 процента);

— строительных грузов – 781,6 тысячи тонн (-1,3 процента);

— кокса – 312,5 тысячи тонн (+13,1 процента);

— лома черных металлов – 243,2 тысячи тонн (+5,9 процента).

Грузооборот в январе-октябре 2020 года составил более 69,5 миллиарда тарифных тонн на километр (-1,1 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 90,2 миллиарда тонн на километр (-1,1 процента).