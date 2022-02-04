По оперативной информации, в январе 2022 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила более 1 млн тонн, что на 12,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

С начала года погружено:

– нефти и нефтепродуктов – 477,9 тыс. тонн (-9,3% к январю 2021 года);

– химических и минеральных удобрений 101 тыс. тонн (-54,2%);

– чёрных металлов – 85,3 тыс. тонн (+55,4%);

– зерна – 61,9 тыс. тонн (-63,9%);

– цемента – 51,8 тыс. тонн (+43,8%);

– жмыхов – 36,8 тыс. тонн (+22,1%);

– продовольственных товаров – 30,1 тыс. тонн (-10%);

– строительных грузов – 13,9 тыс. тонн (-63,9%);

– химикатов и соды – 11 тыс. тонн (+68,4%);

– промышленных товаров народного потребления – 7,2 тыс. тонн (-49%);

– лома черных металлов – 4,8 тыс. тонн (-46,7%).