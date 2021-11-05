В январе-октябре 2021 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской

области составила более 11 млн тонн. Это на 7,1% ниже показателя за аналогичный

период прошлого года.

За 10 месяцев отправлено:

– нефти и нефтепродуктов – 4,63 млн тонн (+8,1% к январю-октябрю 2020 года);

– химических и минеральных удобрений – 1,91 млн тонн (-2,5%);

– зерна – 1,1 млн тонн (-33,5%);

– чёрных металлов – 873,9 тыс. тонн (+19,2%);

– цемента – 734,1 тыс. тонн (-13,4%);

– строительных грузов – 466,2 тыс. тонн (+0,2%);

– продовольственных товаров – 355,5 тыс. тонн (-4,2%);

– жмыхов – 316,7 тыс. тонн (-16,7%);

– лома черных металлов – 140,7 тыс. тонн (+3,9%);

– промышленных товаров народного потребления – 117,4 тыс. тонн (-17,7%);

– химикатов и соды – 65,15 тыс. тонн (-35,2%).