В январе-ноябре 2021 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской

области составила 12,2 млн тонн. Это на 7,4% ниже показателя за аналогичный период

прошлого года.

За 11 месяцев отправлено:

– нефти и нефтепродуктов – 5 млн тонн (+6,2% к январю-ноябрю 2020 года);

– химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (-2%);

– зерна – 1,2 млн тонн (-35,4%);

– чёрных металлов – 972 тыс. тонн (+20,4%);

– цемента – 817,4 тыс. тонн (-10,5%);

– строительных грузов – 507,7 тыс. тонн (-3,8%);

– продовольственных товаров – 387,2 тыс. тонн (-6%);

– жмыхов – 363,7 тыс. тонн (-13,4%);

– лома черных металлов – 154,8 тыс. тонн (+3,1%);

– промышленных товаров народного потребления – 129,2 тыс. тонн (-16,8%);

– химикатов и соды – 71,4 тыс. тонн (-35%).