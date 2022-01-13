В 2021 году погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила

13,2 млн тонн. Это на 8,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За 12 месяцев отправлено:

– нефти и нефтепродуктов – 5,5 млн тонн (+3,9% к январю-декабрю 2020 года);

– химических и минеральных удобрений – 2,2 млн тонн (-3,2%);

– зерна – 1,3 млн тонн (-37,6%);

– чёрных металлов – 1 млн тонн (+12,2%);

– цемента – 888,1 тыс. тонн (-8%);

– строительных грузов – 540,2 тыс. тонн (-7,4%);

– продовольственных товаров – 415,1 тыс. тонн (-7,1%);

– жмыхов – 401,8 тыс. тонн (-14,4%);

– лома черных металлов – 171,9 тыс. тонн (+4,5%);

– промышленных товаров народного потребления – 139,7 тыс. тонн (-18,2%);

– химикатов и соды – 75,9 тыс. тонн (-36,1%).