В первом квартале 2022 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила более 2,8 млн тонн. Это на 19,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

С начала года погружено:

— нефти и нефтепродуктов – более 1 млн. тонн (-32,8% к январю-марту 2021 года);

— химических и минеральных удобрений 439,3 тыс. тонн (-28,5%);

— чёрных металлов – 249,3 тыс. тонн (+2,8%);

— зерна – 231,8 тыс. тонн (-45,1%);

— цемента – 160,2 тыс. тонн (+30,9%);

— жмыхов – 118,1 тыс. тонн (+9,9%);

— продовольственных товаров – 103,5 тыс. тонн (-14,1%);

— строительных грузов – 53,3 тыс. тонн (-49,2%);

— промышленных товаров народного потребления – 30 тыс. тонн (-29,6%);

— лома черных металлов – 23,8 тыс. тонн (-28%);

— химикатов и соды – 20,7 тыс. тонн (+2,4%).