В первом квартале 2022 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила более 2,8 млн тонн. Это на 19,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
С начала года погружено:
— нефти и нефтепродуктов – более 1 млн. тонн (-32,8% к январю-марту 2021 года);
— химических и минеральных удобрений 439,3 тыс. тонн (-28,5%);
— чёрных металлов – 249,3 тыс. тонн (+2,8%);
— зерна – 231,8 тыс. тонн (-45,1%);
— цемента – 160,2 тыс. тонн (+30,9%);
— жмыхов – 118,1 тыс. тонн (+9,9%);
— продовольственных товаров – 103,5 тыс. тонн (-14,1%);
— строительных грузов – 53,3 тыс. тонн (-49,2%);
— промышленных товаров народного потребления – 30 тыс. тонн (-29,6%);
— лома черных металлов – 23,8 тыс. тонн (-28%);
— химикатов и соды – 20,7 тыс. тонн (+2,4%).