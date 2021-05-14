В январе-апреле 2021 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила более 4,5 миллиона тонн, что на 4,7 процента ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За четыре месяца отправлено:

– нефти и нефтепродуктов – два миллиона тонн (+9,7 процента к январю-апрелю 2020 года);

– химических и минеральных удобрений 792,2 тысячи тонн (-2,3 процента);

– зерна – 513,7 тысячи тонн (+19,5 процента);

– чёрных металлов – 379,7 тысячи тонн (+78,4 процента);

– цемента – 193,5 тысячи тонн (-47,3 процента);

– продовольственных товаров – 148,9 тысячи тонн (-11,3 процента);

– строительных грузов – 143,7 тысячи тонн (+7,3 процента);

– жмыхов – 134,2 тысячи тонн (-27,1 процента);

– промышленных товаров народного потребления – 56,7 тысячи тонн (+51,9 процента);

– лома черных металлов – 51,6 тысячи тонн (+24,4 процента);

– химикатов и соды – 25,7 тысячи тонн (-30 процентов).