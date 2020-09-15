Рекорд по погрузке зерна достигнут на сети железных дорог ОАО «РЖД» в августе. Погружено 2,799 миллиона тонн зерновых грузов, или плюс 38,3 процента по сравнению с августом прошлого года. В том числе на экспорт отправлено 1,962 миллиона тонн, или плюс 38 процентов, что также является рекордным показателем.

Предыдущий максимум погрузки зерновых фиксировался в марте 2018 года: 2,654 миллиона тонн, в том числе 1,692 миллиона тонн – на экспорт.

В целом, с начала 2020 года погружено свыше 15,2 миллиона тонн зерна, или плюс 20,6 процента к январю-августу 2019 года. Наибольшие объемы зерновых грузов за восемь месяцев отправлены из Курской — 1,75 миллиона тонн, рост в 1,9 раза, Саратовской — 1,15 миллиона тонн, рост в 1,7 раза, Волгоградской 951,4 тысячи тонн, рост в 1,5 раза, Липецкой — 825,6 тысячи тонн, рост в 1,4 раза, Тамбовской — 736,3 тысячи тонн, рост в 1,4 раза областей, Ставропольского — 1,1 миллиона тонн, или минус 4,8 процента, Краснодарского — 797,7 тысячи тонн, или плюс 3,2 процента, Красноярского 683,6 тысячи тонн, или плюс 19,3 процента краев.

Экспортные отправки зерна по железной дороге за восемь месяцев составили порядка 8,7 миллиона тонн, или плюс 33,4 процента. Наибольшие экспортные объемы отправлены потребителям Египта, Турции, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Белоруссии, Монголии и Китая.