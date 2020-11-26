Рекорд по погрузке зерна достигнут на сети железных дорог ОАО «РЖД» в октябре.

Погружено 3,2 миллиона тонн зерновых грузов, или плюс 37 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. В том числе на экспорт отправлено 2,1 миллиона тонн, что составило прирост в полтора раза, что также является рекордным показателем.

В целом с начала года погружено свыше 21,5 миллиона тонн зерна ( плюс 22,8 процента). Наибольшие объемы за 10 месяцев отправлены из Курской (2,42 миллиона тонн, рост в 1,7 раза), Саратовской (1,74 миллиона тонн, рост в два раза), Волгоградской (1,37 миллиона тонн, рост в 1,6 раза), Липецкой (1,32 миллиона тонн, рост в 1,4 раза), Тамбовской (1,1 миллиона тонн, рост в 1,6 раза) областей, Ставропольского (1,32 миллиона тонн, минус 25 процентов), Краснодарского (923,9 тысячи тонн, минус 17 процентов и Красноярского (831,1 тысячи тонн, плюс 24 процентов) краев.

Экспортные отправки зерна по железной дороге за 10 месяцев составили порядка 12,8 миллиона тонн ( плюс 38,1 процента). Наибольшие объемы адресованы потребителям Египта, Турции, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Белоруссии, Монголии и Китая.