В Ленинском районе Саратова на пересечении улиц Антонова и Производственной неизвестный парень возможно украл столб с дорожным знаком. Видеозапись есть в социальных сетях.

На записи видно, как молодой человек в черной куртке и джинсах выламывает столб из земли и уносит его. Как рассказали пользователи соцсети. Эта опора знака «Осторожно, дети» была погнута уже несколько дней назад. Поэтому, возможно, на видео попал не момент кражи, а процесс демонтажа испорченного дорожного обозначения, а сам парень — сотрудник коммунальных служб.