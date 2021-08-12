В Кировском районе арестовали обвиняемых в похищении девочек семи и 12 лет. Об этом пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Ночью 9 августа 32 и 38-летний саратовцы приехали к 45-летнему мужчине на улицу 40 лет Октября чтобы забрать его дочерей. Они перелезли через забор и подошли к входной двери. Хозяин дома вышел на шум и поинтересовался целью их визита, однако вместо ответа похитители избили его.

После этого они зашли в дом и похитили девочек, после чего отвезли их в квартиру дома по улице Артиллерийская, где незаконно удерживали.

По этому факту возбудили уголовное дело, но мужчины вину в содеянном не признали.

В настоящее время девочки помещены в социально реабилитационный центр, так как их отец находится в больнице, а матери нет в Саратове.