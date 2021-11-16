Перед судом предстанут два жителя Советского района Саратовской области, похитившие человека, сообщает пресс-служба СКР.

Причиной похищения стала пропажа бензопилы. Мужчина 38 лет пытался выяснить, кто украл ее, но безуспешно. Утром 19 июля вместе со своим 33-летним братом обвиняемый проезжал на машине в трех километрах от села Александровка, и увидев 34-летнего местного жителя, братья решили, что бензопилу украл именно он.

Злоумышленники силой затолкали его в автомобиль и удерживали там, избивали руками, палкой и применяя электрошокер. Увидев это, местные жители сообщили обо всем работодателю потерпевшего, который приехал и остановил противоправные действия, после чего передал информацию правоохранителям.

Злоумышленники заключены под стражу. Они не признали своей вины, но доказательств хватило для передачи дела в суд.