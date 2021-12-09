Прокуратура обнаружила нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Летом похоронное учреждение «Комбинат благоустройства» заключило контракт на поставку самонесущих изолированных проводов с юридическим лицом. Взятые на себя обязательства фирма выполнила полностью, однако «Комбинат благоустройства» своевременно не оплатил контракт, в результате чего перед предпринимателем образовалась задолженность в размере более 1 млн рублей.

Прокуратура выступила за защиту прав представителя бизнес-сообщества и внесла представление руководителю муниципального учреждения. Задолженность по исполненному контракту полностью погашена.