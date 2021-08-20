Стоимость гробов выросла за месяц почти на 30%.

Как сообщают федеральные источники, удорожание похоронных услуг в стране произошло по причине роста стоимости древесины и металла.

Повышение цен на сырье сказалось на ценниках для похоронной атрибутики.

При этом даже самые бюджетные могильные кресты стоят теперь на 20% дороже, чем месяц назад. А металлические оградки влетели в цене в 2,5 раза.

В этой ситуации учащаются случаи вандализма на кладбищах.

Так, в августе на городском погосте Балакова Саратовской области было разграблено большое число могил. Охотники за чёрным металлом украли чугунные решётки.