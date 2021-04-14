Вчера, 13 апреля, в ГУ МЧС по Саратовской области поступило сообщение об упавшем в Марксовском районе самолете.

Поиски начались со вчерашнего дня, сотрудники оперативных служб с помощью беспилотников и катеров обследовали предполагаемое место падения.

На ночь их прекращали, а сегодня утром возобновили, в Марксовском и Воскресенском районах. Пока ничего не обнаружено, в том числе следы падения, элементы судна, следы розлива авиатоплива.

— Организовано взаимодействие с дежурными службами, осуществляющими контроль воздушного движения судов, по их информации каких-то нештатных ситуаций и происшествий не зафиксировано, — рассказали в региональном ГУ МЧС.