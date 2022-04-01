Сегодня, 1 апреля, ВЦИОМ представлены рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 41,1% (-4,8п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 27,5% (-1,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 27,1% опрошенных (-3,5п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,0п.п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,0% (-0,8п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 8,5% (+0,6п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 5,8% (+0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» — 4,6% (-0,3п.п. за неделю).