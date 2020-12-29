Спикер городской думы Саратова Виктор Малетин официально сложил полномочия, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

О решении Малетина покинуть думу рассказал председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александр Янклович.

Депутаты от фракции «Единая Россия» Евгений Чернов и Николай Островский поблагодарили экс-спикера за работу, вспомнив о кофе, которым он их угощал и дельных советах, которые можно было от него получить. Депутат от ЛДПР Антон Ищенко сказал, что партия выступает против ухода Виктора Малетина.

Виктор Малетин выступил перед собравшимся с речью и попросил у всех прощения.

— Основная миссия — создавать условия для работы депутатов. И мы делали это как могли, использовали весь возможный потенциал — изучали практики районов, опыт работы думы, на международной ассамблее городов. Мы написали свою историю в развитии местного самоуправления, — подчеркнул он.

В результате за отставку спикера проголосовали 28 депутатов, Антон Ищенко, как и обещал, проголосовал против.

На прощание Виктору Малетину подарили ручку.