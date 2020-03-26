Пара изначально отмечала победу ребенка на соревнованиях.

По информации прокуратуры, в августе прошлого года 28-летний мужчина принял в гости бывшую девушку с ее детьми восьми и десяти лет. Там они развернули застолье в честь спортивной победы ребенка, но попойка обернулась плачевно. Изрядно поддав, между бывшими любовниками завязалась ревностная ссора, во время которой дебошир избил оппонентку и разбил ее мобильники на сумму 34 тысячи рублей.

После этого он вышел из квартиры и закрыл там подругу с отпрысками. Оказавшись в заточении, потерпевшие даже не могли вызвать полицию.

Чуть позже подсудимый незаконно влез в дом экс-подруги и стал ее там ждать, зная, что она придет с крупной суммой денег. Девушка в тот вечер приехала домой на иномарке своей матери. Злоумышленник ударил ее электрошокером, забрал сумку с суммой в 200 тысяч рублей и ключи от машины, но жертва смогла вырвать сумку с деньгами. Подсудимый уехал на машине за 1,9 миллиона рублей, после чего сжег в поле.

Сейчас суд приговорил неадекватного мужчину к 8,6 года колонии строгого режима.