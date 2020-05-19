Следователи возбудили уголовное дело по факту падение дерева на парня и девушку из Энгельса. По информации регионального СУ СКР, они получили травмы средней степени тяжести.

По данным следствия, в декабре 2014 года на собрании собственников жилья дома на улице Одесская в Энгельсе была израна УК, которая обязалась следить за придомовой территорией. Однако за это время ни разу не приняла меры по поддержанию деревьев в надлежащем состоянии.

У дома рос тополь, высотой 17 метров, у которого более 30 процентов кроны были высохшие, а также имелись отломленные ветки.

27 июня прошлого года старое дерево рухнуло на 25-летнего покровчанина и 19-летнюю девушку. В больнице им диагностировали множественные переломы. В частности закрытый компрессионно-оскольчатый перелом поясничного позвонка у парня и несколько других повреждений. А девушке — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, закрытые переломы лонной и седалищной костей, закрытый перелом левой лопатки без смещения отломков, компрессионный неосложненный перелом грудных и поясничных позвонков и ряд других повреждений.

На директора управляющей компании завели уголовное дело за умышленное бездействие к оказанию услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

На допросе обвиняемый не признал своей вины. Несмотря на это сейчас уголовное рассматривается в суде.