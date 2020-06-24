Житель Энгельса нашел металлический крючок в конфете. Пост доступен в социальных сетях.

Виктор Сергеев опубликовал пост в паблике «Энгельс онлайн» с призывом быть бдительными и обращать внимание на то, что мы едим. Он выложил фото шоколадной конфеты, из которой извлек внушительных размеров металлический крюк. Мужчина признается, что остальную коробку конфет он не выбросил, но доедает их теперь с большой опаской, разрезая каждую конфету на много маленьких частей. Завод-производитель данных кондитерских изделий «Конфеты Покровские» находится в городе Энгельс.