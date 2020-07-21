Вчера, около 20:30 на стадионе «Химик» в Энгельсе Саратовской области скончался мужчина, об этом написали очевидцы в социальных сетях.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» связалась с пресс-службой регионального минздрава в лице Анастасии Усовой, которая подтвердила данный инцидент.

Известно, что мужчина пробежал два круга на стадионе, после чего почувствовал себя плохо, присел на лавочку и вдруг начал «синеть». Бригада энгельсских медиков, приехавших в течение пяти минут, провела все необходимые реанимационные мероприятия. Но мужчине помочь не удалось, он скончался.

По предварительным данным причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность.