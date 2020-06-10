В Энгельсе мужчина убил любовницу из-за недостатка внимания и спрятал её тело. Об этом сообщает пресс-служба регионарного следственного управления.

В декабре 2018 года в Энгельсе пропала 63-летняя местная жительница, поиски не прекращались все это время. Полиция смогла выйти на двух мужчин, которые могут быть причастны к исчезновению дамы. К следователям были доставлены подозреваемые 39-ти и 47-ми лет, оба жители Энгельса. Следствие предоставило доказательства их вины и мужчины признались, что убили женщину.

Как рассказали злоумышленники в ночь с 29 на 30 декабря 2018 года они выпивали в компании жертвы в квартире 47-летнего задержанного. В ходе посиделок младший затаил обиду, что гостья уделяет ему мало внимания и на почве выпитого, рассердился и повалил её на матрац и стал душить руками, пока та не перестала сопротивляться. После этого, хозяин жилища ударил женщину по лицу два раза молотком. Когда товарищи осознали, что гостья мертва решили спрятать следы преступления. Они отнесли тело на участок местности на Московской и сбросили его в яму.

На основе всех собранных доказательств подозреваемым было предъявлено обвинение в совершении убийства. Сейчас убийцы заключены под стражу.

Проходят мероприятия на закрепление доказательств вины мужчин. Расследование дела продолжается.