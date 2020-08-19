Саратовчанка стала жертвой аферистов во время попытки продать дачный сортир. Сообщает пресс-служба полиции Саратова.

Она разместила на одном из сайтов объявление о продаже деревянного нужник. Через какое-то время на не вышел неизвестный мужчина, который отправил ей ссылку, перейдя по которой заявительница должна была заполнить данные и получить оплату за товар. После проделанных манипуляций на сайте женщина обнаружила не зачисление денежных средств, а списание в размере 15,345 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.