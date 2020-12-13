Двое жительниц Саратова стали жертвами мошенников. Об этом сообщили в городском УМВД.
21-летняя девушка перевела 35 тысяч рублей в качестве оплаты iPhone продавцу интернет-магазина из Instagram. Деньги ушли 23 ноября, но товара она так и не увидела.
29-летняя жительница Саратова хотела приобрести искусственную елку. Она получила ссылку от продавца на сторонний сайт. Перейдя на него, гражданка ввела данные своей карты и пароль для подтверждения оплаты.
Она лишилась десяти тысяч рублей.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.