В полицию обратились две жительницы Саратова, сообщив, что пострадали от рук мошенников, сообщает городское УМВД.

35-летняя жительница Волжского района решила приобрести детскую мебель через социальную сеть. Заказав нужный товар и оплатив за него 27 тысяч рублей, женщина так и не получила мебель, даже спустя месяц.

В Заводском районе произошла похожая история. 35-летняя женщина решила продать стайлер через сайт объявлений. Мнимый покупатель для оплаты товара отправил женщине ссылку для заполнения личных данных, включая CVC-код карты. После этого со счета женщины пропало 17,331 тысячи рублей.

Оба заявления стали поводом для возбуждения уголовного дела.

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