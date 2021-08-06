Сегодня отмечают 60-летний юбилей полета Германа Титова в космос. Он стал первым космонавтом, который прожил на орбите целый день.

Ракета-носитель «Восток», которая вывела на околоземную орбиту космический корабль «Восток-2», пилотируемый Германом Титовым, стартовала 6 августа 1961 года с космодрома Байконур.

Примерно за одни сутки Герман совершил вокруг Земли 17 витков. Пролетев в общей сложности более 700 тысяч километров, «Восток-2» благополучно вернулся на Землю и приземлился в районе поселка Красный Кут Саратовской области.

Герман стал вторым человеком в космосе, но навсегда остался в тени известного на весь мир Юрия Гагарина. Даже оператор во время сеанса связи в полете обратился к нему по отчеству космонавта номер один:

—Герман Алексеевич, как поужинали? Вы не отвечаете нам.

—Герман Степанович был до сих пор. Поужинал хорошо, ну и под холодную закуску рюмочку бы не мешало, а в общем все хорошо, — отшутился Титов. Однако это обращение он запомнил надолго, поскольку слава «второго после Гагарина» осталась с ним навсегда.

В честь юбилея знакового полета саратовское почтовики выпустят памятный штемпель, оттиски которого предадут письма коллекционную ценность.