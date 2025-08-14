Полицейский пригрозил расстрелом активистам в парке Саратова

В парке «Территория детства» Саратова, где началась вырубка деревьев для строительства школы, произошел скандальный инцидент. 9 августа подполковник полиции Геннадий Болтышев пригрозил активистам расстрелом во время конфликта.

На опубликованном видео слышно его слова: «Будет необходимость — я вас всех расстреляю. Я вправе применить огнестрельное оружие». Поводом стал отказ жителей покинуть территорию. Полгода они предлагают губернатору Бусаргину и мэру Исаеву альтернативные площадки под школу. Но предложенные инициативы никто не рассматривает. С начала августа полиция охраняет парк после его ограждения. Ранее, 5 августа, уже задерживали пенсионерку-активистку.

Региональное МВД лишь предупреждает: «Полиция призывает граждан не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов».