Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о выделении поликлиника региона новых автомобилей.

Первыми транспорт получили балашовские медучреждения. Персонал отмечает, что это серьезное подспорье при существующем количестве вызовов к пациентам и развозке лекарств зараженных коронавирусом граждан.

Главврач балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий отметил, что в четырех поликлиниках города было всего восемь машин. Им восемь и более лет.

Транспорт направлен в 1-ю и 2-ю поликлиники.

Напомним, по поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева на эти цели было выделено 30 миллионов рублей из федеральной дотации. Автомобили распределены по учреждениям, после оформления документов они отправляются на линию.