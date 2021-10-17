«Сегодня день отца! Моего отца нет уже 28 лет.

Мне было всего 6, когда его не стало и я по нему невероятно скучаю. Я никогда не знала, каково это — говорить слово Папа, чувствовать себя папиной дочкой и иметь такую ЗАЩИТУ!

Я росла и всегда думала, а что скажет мама? Но чем взрослее я становилась, тем сильнее мне хотелось обратиться к нему.

Сейчас я вспоминаю его каждый день. Разговариваю с ним мысленно. Я бы очень хотела, чтобы для моих детей Папа всегда оставался героем. Что бы ни происходило в жизни, дети должны расти именно с таким ощущением, гордиться своей семьей.

Пусть отцы будут примерами для своих детей. А дети берегут родителей», — написала певица Полина Гагарина в День отца в своем Instagram.