Доклад уполномоченного по правам ребёнка Саратовской области прокомментировала политолог Яна Амелина.

— Поднятая детским омбудсменом по Саратовской области тема, действительно, достаточно сложна и табуирована, несмотря на то, что проблемами детского и подросткового суицида и деструктивных настроений озабочены педагогическое и родительское сообщество. Но, к сожалению, мы сами не знаем, как подойти к их решению, проще закрыть глаза и не называть вещи своими именами. Но от этого проблема не становится менее значимой и актуальной, поэтому неудивительно, что прозвучавшие данные доклада вызвали такой резонанс в СМИ.

Мне понятно, чем руководствовалась уполномоченный по правам ребенка, раскрывая детали проведенного исследования на основе мониторинга соцсетей. Прозвучавшие признаки психологического неблагополучия подростков – это предостережение всем нам: родителям, педагогам, социальным работникам, детским врачам. Ведь это мы в первую очередь должны видеть и замечать настораживающую симптоматику: изменения в поведении, внешнем облике, пристрастиях наших детей.

И даже музыкальные предпочтения тоже могут стать тревожным сигналом. Неслучайно в докладе есть ссылка на интерес к песням и личности Курта Кобейна – общеизвестный факт, что смерть музыканта связывают с наркотической передозировкой. Его суицид повлек за собой целую серию самоубийств среди молодёжи.

Очевидно, что эта сложная тема должна осмысливаться в обществе, обсуждаться, изучаться специалистами. Только тогда можно найти адекватные меры и оберечь наших детей от необдуманных поступков, спровоцированных, в том числе, модой, подражанием и культом саморазрушения, — считает Яна Амелина.