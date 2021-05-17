Кандидат политических наук, доцент ПИУ им. П.А. Столыпина филиал РАНХиГС Иван Бирюлин высказал свое мнение о прошедших дополнительных выборах в Саратовскую областную думу, отметив высокий результат партии власти.

— Прошедшие в минувшие выходные довыборы в Саратовскую областную думу подтвердили ожидания многих экспертов, о том, что «Единая Россия» продолжает быть доминирующей политической силой в регионе и в стране в целом. Для единороссов же эта кампания оказалась легкой прогулкой, они без труда забрали все четыре мандата. Оппоненты не смогли выставить сильных кандидатов на четыре округа, ограничившись в основном помощниками действующих депутатов, которые не смогли мобилизовать собственных сторонников в полной мере. Попытки оскандалить выборный процесс так же не увенчались успехом, нарушения были не значительными, а в Калининском округе вообще не было жалоб на нарушения.

В сельских округах явка оказалась довольно высокой для довыборов. Немного не дотянув до 50 процентов рубежа. Ожидаемо низкая явка была в городе Саратов, это связано с слабой конкуренцией, оппозиция не смогла навязать борьбу достаточно сильным кандидатам от партии власти. Так же сказалась хорошая погода на выходных. Многие выбрали загородные поездки вместо похода на избирательный участок. Но на федеральные выборы явка будет значительно выше, — отметил Иван Бирюлин.