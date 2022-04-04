Кандидат политических наук, доцент ПИУ им. П.А. Столыпина филиал РАНХиГС Иван Бирюлин прокомментировал заявление премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого, который предложил ввести санкции против членов партии «Единая Россия»

«Короткая память у польских политиков. Быстро они забыли, кто освобождал Польшу от нацистов. Сколько горя польскому народу принесли украинские националистические группировки и банды в годы Великой Отечественной войны. Сегодня они в русофобском угаре выходят с глупыми предложениями ввести какие-то санкции против членов «Единой России» — ведущей и самой многочисленной партии нашей страны. На минуточку членами «Единой России» в стране являются более 2 миллионов человек.

Нельзя не согласиться с секретарем Саратовского отделения партии «Единая Россия» Николаем Панковым, предложившим Моравецкому не упиваться русофобией, а подумать, как решать проблемы собственного народа. Который тоже страдает от глобальных экономических изменений, вызванных антироссийскими санкциями», — отметил Бирюлин.