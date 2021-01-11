Сегодня стало известно, что депутат Саратовской областной Думы Дмитрий Чернышевский принял решение сложить депутатский мандат. Кандидат политических наук, и. о. заведующего кафедрой политических наук Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Иван Бирюлин прокомментировал решение парламентария.

—Выход депутатов из состава парламента всегда непростой, часто болезненный процесс, связанный, прежде всего, с людьми, которые отдавали свои голоса в поддержку конкретного человека либо партии в целом. Как ни говори, это имиджевые потери, которые необходимо компенсировать перед избирателями. Однако в политической практике Саратовской городской думы, а также в областной думе такие примеры в последние месяцы встречаются достаточно часто. Это свидетельствует о динамичной жизни политического «организма» парламентских фракций. Каждый случай весьма индивидуален. Здесь можно говорить и о нежелании «пахать» в трудные времена, и о смене поколений, и о переходе на управленческие должности, но не стоит забывать о том, что каждый раз освобождается политическое пространство для более сильных политиков, — отметил политолог Иван Бирюлин