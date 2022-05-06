Доцент Поволжского института управления имени П. А. Столыпина, кандидат политических наук Александра Ландерова высказала мнение, что предварительное голосование позволяет включить в политический процесс наибольшее количество людей и заинтересовать выборами тех, кто никогда политикой не интересовался.

«Политическая социализация и институциализация граждан для участия в политическом процессе — это главная функция партий, которую, к сожалению, многие из них игнорируют.

С этим тесно связан уровень доверия граждан институту партий.

В регионах, где партии создают новые механизмы коммуникации с населением, вовлекают людей, реагируют на запросы, уровень доверия удаётся повысить. Одним из механизмов коммуникации является открытое предварительное голосование.

Сегодня такую процедуру активно внедряет в практику «Единая Россия», и это уже не внутрипартийная процедура, для которой требуется членство. Принять участие может любой избиратель. Предварительное голосование дает возможность не только повысить узнаваемость партии, но и обновить состав. А использование при этом электронного формата ещё более упрощает процесс. К тому же можно зарегистрироваться в качестве кандидата, будучи беспартийным. Что делает процедуру еще более открытой и демократичной», — отметила Ландерова.