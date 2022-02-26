Доктор политических наук, проректор Саратовского института развития образования Михаил Данилов прокомментировал прошедшую отчетно-выборную конференцию Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» высоко оценив волонтерскую и гуманитарную деятельность партии на Донбассе.

«Объективный анализ показывает, что «Единая Россия» и в технологическом, и в смысловом плане всегда на «целый корпус» впереди конкурентов. И прошедшая партконференция — это преимущество в очередной раз зафиксировала. «Народная программа» оказалась форматом понятным и близким большинству избирателей. Она позволяет вовлечь в партийную повестку десятки тысяч человек. А сама повестка партии строится не на умозрительных тезисах и абстрактной идеологии, а базируется на самых насущных вопросах, волнующих людей. Логично, что партия решила продолжать эту историю и в преддверии областных выборов. Тем более, что прозвучавшие отчеты о выполнении программы показывают, что она – живой, рабочий документ, нацеленный на решение реальных проблем. На прошедшей на днях встрече Клуба политических аналитиков, мы говорили о том, что одним из базовых запросов современного общества является потребность в диалоге с властью. Совершенно очевидно, что партия этот запрос стремится максимально полно удовлетворить. Фактически, «Единая Россия» устанавливает сегодня в Саратовской области новые стандарты работы с избирателями в условиях максимально открытой и конкурентной политической среды.

Партия «Единая Россия» показала, что может быстро и эффективно отвечать на современные вызовы не только внутренней повестке, но и внешней. Саратовское региональное отделение одно из первых отправило гуманитарный груз для жителей ДНР и ЛНР. Секретарь реготделения партии Николай Панков объявил о наборе волонтеров – медиков для оказания помощи на Донбассе. Эти решения, как никакие характеризуют партию «Единая Россия», как ведущую политическую силу в стране», — отметил политолог Данилов.