В понедельник началось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» для дальнейшего выдвижения кандидатов в Государственную думу и Саратовскую городскую думу. Своим мнением о процедуре предварительных выборов поделилась политолог, доктор политических наук, профессор Татьяна Митрохина.

— Политическая партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование, начиная с 2011 года. Однако в начале прошлого десятилетия голосование носило преимущественно внутрипартийный характер. Принять участие в них, как в качестве кандидатов, так и в качестве выборщиков, могли лишь члены партии. Сегодня же предварительное голосование партии стало более открытым. В качестве кандидатов могут попробовать силы не только члены партии, но и беспартийные. Избирателем также может стать любой гражданин, зарегистрировавшись на сайте. За прошедшие годы процедура предварительного голосования стала более демократичной, очевидно партия «Единая Россия» не стоит на месте, ищет новые формы взаимодействия с избирателями.

Предварительное голосование хорошо себя зарекомендовало в процессе решения многих партийных задач, одна из которых состоит в том, что оно способствует росту числа сторонников партии, привлекает беспартийных кандидатов. Открытость процедур предварительного голосования в целом способствует росту доверия граждан партии «Единая Россия», создает существенное преимущество партии по отношению к конкурентам, осуществляющим выдвижение кандидатов на закрытых внутрипартийных собраниях, — подчеркнула Митрохина.