Политолог Людмила Россенко высказалась по поводу антиидстантных активностях в соцсетях и планах по публичным акциям на эту тему. Свое мнение она разместила сегодня в личном телеграм-канале «Реакция Россенко».

«Снова прославимся на всю страну: агрессивные родители-антидистантщики из «Родительского надзора» собираются провести митинг. Я уже говорила о том, что эти граждане вполне способны навести переполох? Пожалуйста, получите. И дело тут вообще не в дистанте.

Ситуация серьезная: зайдите на форумы, почитайте комментарии. Я ради интереса даже подискутировала с некоторыми «протестантами». Спрашиваю, как вирус-то победить? Отвечают: мыслите позитивно, гуляйте без маски и не смотрите телевизор. Как думаете, пригодятся эти советы врачам ковидных госпиталей и бригадам скорых? А может это посоветовать родным заболевших, которые вздрагивают от каждого телефонного звонка, пока кто-то из семьи на ИВЛ?

Модераторы сообщества с каким-то злорадством комментируют все, что касается судьбы врачей и системы здравоохранения, которая не справляется: «а не надо было оптимизировать!». Надо или не надо — сейчас мы в той точке и тех обстоятельствах, в которых есть.

Ну и, конечно, большинство там выступает не только против дистанта, но и против «жижи» (это про вакцину, конечно), которая «неизвестно из чего сделана и никого все равно не спасает».

Параллельно в инстаграме минздрава и лично министра Костина десятки комментариев от тех, кто ждет врача несколько суток, добивается госпитализации или просто не может дозвониться в поликлинику, купить лекарства.

И, знаете, я не удивлюсь, что комментаторы из одной ветки вполне могут оказаться в другой. Просто потому, что кто-то считает, что надо мыслить позитивно, а вирус — он сезонный, пройдет, главное, чтобы дети всегда учились очно.

Такое ощущение, что жижа – это то, что в головах у тех, кто не понимает, насколько все серьезно, и насколько серьезными вещами (буквально жизнями людей) зачинщики этих протестных настроений решили манипулировать».