Для КПРФ Бондаренко стал чрезвычайно токсичным, а хороший результат «Единой России» обеспечил ее лидер списка, — уверен эксперт.

Кандидат политических наук, доцент ПИУ им. П.А. Столыпина филиал РАНХиГС Иван Бирюлин прокомментировал итоги выборов в Государственную Думу

«Прошедшие в минувшие выходные выборы в Государственную думу и Саратовскую городскую думу стали лишним доказательством что избиратели больше доверяют конкретными проектам и делам. Высокий результат партии «Единая Россия» объясняется высоким рейтингом доверия к первым лицам партии. В Саратовской области список возглавил Вячеслав Володин, его авторитет в регионе подтвердился результатом в одномандатном округе свыше 70%. Этот эффект положительное отразился и в целом на партию «Единая Россия», которая набрала почти 60% голосов, что выше общероссийского результата. На протяжении всей кампании Вячеслав Володин оказывал поддержку и кандидатам — одномандатницам от партии. В результате во всех одномандатных округах так же победили единороссы.

В рядах других партий такого лидера не оказалось.

В КПРФ явно прослеживается тенденция токсичности блогера-коммуниста Николая Бондаренко на результат партии. Сам Бондаренко проиграл в своем одномандатном округе молодому единороссу строителю Андрею Воробьеву. А шлейф скандалов и хайпа, который тянется за Николаем Бондаренко негативно сказывается на имидже КПРФ. Его манера поведения на избирательных участках граничила с хамством и пренебрежением к членам комиссий. Простые люди подобного не одобряют. Складывается впечатление, что Бондаренко серьезно потерял и в партийном авторитета и теперь вряд ли возглавит коммунистический «состав» на выборах в Саратовскую областную думу.

Александр Анидалов и Владимир Есипов выглядят предпочтительнее для партийного руководства. Очевидно, что Николай не попадет в Государственную думу и по списку. Мандат от нашего региона будет отдан Ольге Алимовой.

Эта кампания стала для Бондаренко провальной, мандат он не получил и для партии стал чрезмерно токсичным. Возможно, это закат его политической карьеры», — отметил Бирюлин.