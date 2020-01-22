Профессор кафедры истории, философии, политологии и социологии ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор политических наук, профессор Татьяна Митрохина проанализировала список зарегистрированных на сегодняшний день кандидатов предварительного голосования «Единой России»

-Процедура предварительного голосования и отбора кандидатов, или праймериз широко распространена в мировой практике. Среди российских политических партий в открытом формате с участием жителей предварительное голосование применяется только «Единой Россией». Количество желающих пройти этот этап голосования довольно велико. Участники ставят перед собой определенные цели – получить опыт публичной деятельности, оценить уровень доверия граждан и собственной популярности, заявить о себе, опираясь на поддержку сторонников через социальные сети или при непосредственном общении с избирателями.

Социальный состав участников предварительного голосования разнообразен. Наиболее ярко заявили о себе представители потенциального кадрового резерва – слушатель «Школы молодых управленцев» и участник партийного образовательного модуля «Политический лидер». Анастасия Бобылева и Никита Дудник, приняв участие в работе образовательных площадок, готовятся набрать политический опыт и, возможно, в будущем смогут заявить о себе еще более решительно. Для них участие в предварительном голосовании – это важная ступень в профессиональной карьере, очередной шаг в определении и поиске своих возможностей.

К числу более опытных кандидатов, известных избирателям, относится Алла Сапарина, уже участвовавшая в предварительном голосовании в 2017 году, и действующий депутат Саратовской городской думы Ольга Сынкина. Причины, побудившие действующего муниципального депутата побороться за мандат в региональном парламенте, она уже озвучила – это желание больше внимания уделять жителям Ленинского района, которые чаще других обращаются к ней за помощью. Появляющиеся при этом критические статьи в отношении депутата в некоторой степени добавляют ей известности и подчеркивают статус фаворита голосования. В определенной мере такая ситуация должна стимулировать как кандидатов, только выдвигающих свои кандидатуры, так и уже действующих депутатов, добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности, не давая поводов и шансов своим конкурентам и оппонентам.

Сложно предсказать результаты Александра Маслова и Ольги Харламовой. Определенную поддержку они, безусловно, получат, но насколько закрепятся в региональной политике, пока трудно предполагать.

В целом процедура предварительного голосования является надежным способом подбора и отбора профессиональных кадров для политических партий, региона и страны, важным этапом формирования кадрового резерва и кадрового обновления институтов власти. А кадры, как известно, решают все, – поделилась своим мнением политолог.