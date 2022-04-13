Вопрос рассматривается на заседании профильного комитета областной Думы.

На рассмотрении депутатов Саратовской областной Думы находится ряд законопроектов, которые предполагают внесение изменений в действующие нормативные правовые акты региона – в частности, в Устав и ряд иных документов. Изменения коснутся основных полномочий Губернатора и Правительства области, имущества, которое может находиться в государственной собственности, вопросов представления в областную Думу отчетов Губернатора и Правительства области, порядка разрешения споров и урегулирования разногласий между органами публичной власти области и не только.

Перед рассмотрением вопроса на заседании думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению предложенные изменения прокомментировал доктор политических наук, проректор Саратовского института развития образования Михаил Данилов.



-Предлагаемые изменения в Устав Саратовской области это приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Достаточно рутинная, хоть и принципиально важная процедура. Они касаются по большей части организации публичной власти в регионе. Поправки, к примеру, снимают формальные ограничения на количество сроков, которые может находиться на посту губернатор, или предполагают, что глава региона осуществляет руководство исполнительной властью области, замещает госдолжность РФ и госдолжность области одновременно. Также вносятся изменения в полномочия областной Думы. Наверное, стоило эту процедуру осуществить раньше. Понятно, что чем ближе дата выборов, тем большее символическое значение будет приписываться отдельным подобным действиям. Однако на деле особого символизма тут нет. Если, к примеру, федеральный законодатель дал избирателям больше возможностей в выборе предпочтительной кандидатуры на должность главы региона, то было бы нелепо от этой возможности отказываться, – подчеркнул Данилов.