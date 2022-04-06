Саратовские политологи проанализировали наиболее значимые события в развитии региона за последние 10 лет. Разговор был приурочен к юбилейной дате вступления Валерия Радаева в должность Губернатора области.

Завкафедрой политических наук Поволжского института управления имени П.А.Столыпина – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Иван Бирюлин отметил достижения главы региона.

— С самого начала своей деятельности губернатор проводит огромную работу с населением, во многом опираясь в принятии решений на мнение жителей и гражданских институтов. Благодаря реализованным проектам значительно улучшилось социальное самочувствие и повысился уровень оптимизма жителей Саратовской области. Конечно, трудно отрицать наличие проблем, но жители чувствуют, что областная власть работает в их интересах, — рассказал он.

По его мнению, в социальной и культурной сфере удалось реализовать ряд крупных для Саратова и области проектов: открытие областного кардиологического центра, детской областной больницы, введение в строй областной инфекционной больницы, строительство областного онкологического центра.

Кроме того, построены новые музеи – «Россия моя история», «Музей боевой и трудовой славы», «Парк патриот», реконструирован центр приземления Гагарина – «Парк покорителей космоса».

Возведены с нуля крупные спортивные объекты: бассейны и ФОКи по всей области, Дворец водных видов спорта, центр бадминтона, реконструированы стадионы. За десять лет были построены десятки новых школ и детских садиков.

Среди самых знаковых моментов развития областного центра: центральное пешеходное кольцо, Саратовская набережная, реконструкция скверов и парков, обновление проспекта Кирова и создание новой пешеходной зоны на улице Волжской, ремонт тротуаров и дворов и многое другое.

Доктор политических наук, профессор кафедры «Истории и культурологии» СГТУ имени Гагарина Ю.А. Татьяна Митрохина сделала акцент на политической стабильности в регионе и росте доверия власти:

— За прошедшее время в области реализованы многочисленные масштабные и общественно значимые проекты. И, на мой взгляд, они не могли бы быть без сформировавшейся политической стабильности. Валерий Радаев прилагает большие усилия по консолидации регионального сообщества, достижению согласия, стабильности и поступательного развития Саратовской области.

В своей работе Губернатор опирается на поддержку Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Важно, что он постоянно работает над совершенствованием системы публичного управления, использует разнообразные механизмы конструктивного взаимодействия общественности, региональных отделений политических партий и местных органов власти.

Она также добавила, что система регионального управления за эти годы стала более мобильной и эффективной, что позволило оперативно реагировать на внутренние и внешние вызовы, которые «были, есть и всегда будут».

По ее мнению, доверие региональным и местным органам власти за прошедшее десятилетие существенно выросло. Устойчиво фиксируется рост позитивного отношения населения как к региональной, так и местной власти. Также положительное мнение выстраивается вокруг общероссийских центров изучения общественного мнения и региональных исследовательских групп.