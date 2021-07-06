Семья Якушевых, в которой оба супруга носят полицейские погоны, поздравляет саратовцев с Днем семьи, любви и верности.

Денис и Наталья познакомились на службе и уже больше 12 лет идут рука об руку. Наталья работает полицейским в комендантском отделении по охране объектов ОВД Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, Денис – водителем в управлении.

В семье воспитываются две девочки. Старшей Софии – 11 лет, она перешла в 6 класс и в школе учится на одни пятерки, младшей Кристине – шесть лет, она любит примерить на себя полицейскую форму родителей.

Наталья и Денис уверены, что сохранить семью крепкой и дружной поможет взаимоуважение и понимание.

Семья Якушевых желает каждой семье счастья, понимания, согласия и мудрости, а также провести праздник вместе.