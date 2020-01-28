На пресс-конференции, посвященной новым формам мошенничества, была продемонстрирована аудиозапись реального разговора между аферистом и его жертвой и рассказали, как в реальности выглядит мошенник.

Во время разговора злоумышленник пытался склонить мужчину к раскрытию личных данных с доступом в личный кабинет используемого банка. Однако бдительный абонент смог вывести на чистую воду лже-консультанта.

Звонивший признался, что живет не в России и зарабатывает таким образом порядка 800 долларов в месяц.

— Я получаю 10 процентов с каждой отработанной суммы, — признается мошенник.

Такие случаи не редкость, когда злоумышленники обладают информацией не только о номере и имени жертвы, но и адресе проживания и паспортных данных.

— Преступники могут купить такие данные на чёрных рынках или в узнать в специальных программах, которых полно в интернете, — поведал замначальника ГУ МВД региона Илья Земсков.

Любое дистанционное списание средств, по его словам, квалифицируется, как мошенничество и может окончится семилетним тюремным сроком.

-Типичный портрет злоумышленника — самый мелкий офис-менеджер. Проговаривает заученные фразы и действует заданному начальником алгоритму, — рассказал начальник управления уголовного розыска ГУ МВД области Владимир Харольский.