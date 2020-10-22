Расследование уголовного дела в отношении 47-летнего рецидивиста из Озинского района, обвиняемого в хулиганстве, незаконном приобретении и хранении взрывчатки и боеприпасов, а также оскорблении полицейских, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

3 июля около 00:30 пьяный мужчина сидел у себя дома в селе. Ему кто-то постучал в окно, после чего гражданин схватил ружье, вышел на улицу и выстрелил в сторону незваных гостей. К счастью, никто не пострадал.

Неподалеку были правоохранители, которые выясняли, при каких обстоятельствах другого гражданина пырнули ножом.

Они отреагировали на выстрел и пришли к злоумышленнику, на что тот обматерил полицейских. После оформления и осмотра дома у него нашли бездымный охотничий порох, 99 патронов калибра 5,6 миллиметра, два патрона калибра 5,45 миллиметра. и один патрон калибра 7,62 миллиметра, являющиеся боевыми припасами, большая часть которых находилась в пригодном для стрельбы состоянии.

Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.