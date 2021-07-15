В Саратове лихач на ВАЗ-2114 не смог скрыться от правоохранителей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Погоня началась на Огородной улице. Полицейские заметили мужчину, который нарушал ПДД и не останавливался в ответ на требования сотрудников.

Машина проезжала перекрестки на красный свет, выезжала на встречную полосу и с дрифтом входила в повороты.

Три экипажа ГИБДД остановили шофера на улице Зарубина.

Он отказался от медицинского освидетельствования как на месте, так и в медицинском учреждении. На водителя завели административное дело, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение прав сроком на два года.