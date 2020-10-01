Полиция обращается к жителям Саратова с просьбой оказать содействие в расследовании обстоятельств ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Напомним, вечером 3 августа во дворе дома № 220 на улице Новоузенская 30-летний мужчина попал под колеса ВАЗ-217230.

— Отдел по расследованию ДТП просит откликнуться очевидцев данного происшествия по телефонам +7-845-299-46-88 и +7-927-226-02-49, или по адресу Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет 804, а также предоставить имеющиеся видеозаписи, — говорится в обращении.