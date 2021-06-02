Жительница Краснодарского края поблагодарила сотрудников транспортной полиции Саратова за помощь в поиске пропавших сапог. Об этом сообщили в Приволжском ЛУ МВД.

27 февраля 2021 года она обратилась в дежурную часть Приволжского линейного управления, когда поезд №463 сообщением «Адлер – Челябинск» прибыл на станцию Саратов-1 и сообщила о пропаже своей зимней обуви. Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали ее попутчицу, которая сошла на станции Волгоград-1.

Похищенное имущество обнаружили у нее дома в Астрахани и вернули владелице.

Гражданка в своем письме выразила благодарность полицейским за оперативность и внимательное отношение.

— Своими действиями, сотрудники полиции, сумели в моем сознании сломать сложившийся в обществе стереотип о бездействии сотрудников полиции, — написала в письме благодарная жительница Краснодарского края.