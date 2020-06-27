В Заводском районе Саратова раскрыли кражу, об этом заявили в пресс-службе УМВД по Саратовской области.

11 июня этого года с заявлением в полицию обратился менеджер магазина на улице Тульская. Мужчина рассказал, что в районе полудня неизвестный украл из магазина 12 шоколадок Merci и две бутылки коньяка «Старейшина». Сумма ущерба магазина составила около трех тысяч рублей.

В отношении вора было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскного мероприятия был найден мужчина, совершивший данное хищение. Им оказался 27-летний гражданин, не работавший ранее и уже привлекавшийся к уголовной ответственности в 2014 году за оскорбление представителей органов власти.

На данный момент органом дознания избрана мера пресечения гражданину – подписка о невыезде.