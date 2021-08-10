Полицейские провели рейды по предприятиям общественного питания и розничной торговли после сообщения, что в торговом центре Фрунзенского района Саратова торгуют контрафактными вещами.

Сотрудники порядка провели проверку и изъяли одежду, которая по всем признакам является контрафактной — — на нее нанесены картинки, похожие на товарные знаки известных производителей спортивной одежды. Всего было конфисковано 218 таких вещей, они отправлены на экспертизу.

Кроме того, полицейские выявили, что в одном из баров Энгельса разливали алкоголь, на который отсутствовали документы. Было изъято 19 бутылок разных алкогольных напитков. Также выяснилось, бар нарушал антиковидный запрет на работу с 23 вечера до 6 утра.

В отношении обоих ИП составлены протоколы об административных правонарушениях.