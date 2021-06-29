Вчера, 28 июня, в Саратовском банке была обнаружена фальшивая купюра номиналом две тысячи рублей, сообщает ГУ МВД Саратовской области.

Сотрудники банка получили фальшивую купюру из организации, в которой нет детектора подлинности купюр. Полиция возбудила уголовное дело.

ГУ МВД России напоминает, что за хранение и сбыт фальшивых купюр предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Стражи порядка призывают граждан отнестись сознательно и в случае получения подозрительных купюр незамедлительно обращаться в полицию.